Toninelli e le donazioni per il suo tg su YouTube | «Non possiamo andare avanti spendendo»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ogni progetto editoriale, si sa, ha un costo. Sia che questo si svolga su piattaforme accessibili a tutti, sia che questo si svolga su piattaforme proprietarie. Come al solito, il bilanciamento sta nei servizi offerti e nelle monetizzazioni ricevute: se la piattaforma è proprietaria sicuramente offrirà più assistenza, maggiore customizzazione e avrà un costo d’accesso; se la piattaforma è accessibile a tutti (come) i costi d’accesso sono praticamente nulli, ma la monetizzazione sarà quella di una company di Big Tech, non particolarmente soddisfacente per il creator. Danilosi trova in questa seconda posizione: l’ex ministro delle Infrastrutture ha un proprio canale su, attraverso cui trasmette il suo tg di ControInformazione. Una grafica dedicata (sintomo di un piano di comunicazione che c’è dietro), delle ...