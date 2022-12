Roma | sindaco Gualtieri | termovalorizzatore entro l' estate 2026

...'Per la prima volta - prosegue Gualtieri - la città ha un piano rifiuti ambizioso per rendere... precisa il, rimarrà aperta per '90 giorni e chiede l'utilizzo di tecnologie di ultima ...Roberto Gualtieri ,di, ha dichiarato: "Con il conferimento della cittadinanza onoraria , l'Aula Giulio Cesare vuole ribadire il sentimento dell'intera comunità cittadina di vicinanza a ...Lo ha detto il sindaco di Roma, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione dell'approvazione definitiva del piano rifiuti ...Lo studente egiziano è accusato di aver diffuso false notizie in patria e all'estero e rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione ...