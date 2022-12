Emilio Fede Rivela | La Mia Pensione Non Basta E’ Polemica!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 dicembre 2022)ha lasciato la televisione dal 2014 ed è andato in. Ora ha dichiarato che la suanon è sufficiente e fa fatica ad arrivare a fine mese…ha informato i telespettatori per molto tempo, raccontando eventi di politica ed attualità. Per lungo tempo si è occupato del Tg 1 e successivamente anche del Tg 4. Ora, ha lasciato la televisione dopo moltissimi anni di lavoro e dal 2014 è iniziata la suasi sta quindi riposando ma, nel corso di un’intervista, ha dichiarato che la suaè a malapena sufficiente per arrivare a fine mese.: ecco a quanto ammonta la sua...