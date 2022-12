Disastro di Casamicciola | ritrovato THOR | il pitbull disperso

... le altre tre persone hanno incollato un'immagine didopo la frana con didascalia "Strage degli innocenti", riportato i nomi delle giovanissime vittime dele scritto a grandi ...... il satellite ha stimato ilprovocato dall'evento franoso. - scrive l'associazione ...hanno provocato un'enorme colata di fango sul fianco della montagna vicino alla frazione di...La tragedia di Casamicciola si sarebbe potuta evitare Di chi è la colpa Sono le domande cui proviamo a dare risposta in questa prima puntata del nuovo podcast di NapoliToday "081 Napoli ascolta". A ...Seconda notte fuori casa per i residenti di Casamicciola: sull'isola nella notte è tornata la pioggia. Hanno trascorso la seconda notte fuori casa i residenti di Casamicciola, sull’isola di Ischia, do ...