Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2022 Qui Jarl Magnus Riiber non viene battuto dal 2017!

FEMMINILE, LILLEHAMMER 2022 Giovedì 1, ore 19.30 : Provisional Competition Round Venerdì 2, ore 10.00 : Segmento SALTO Gara I Venerdì 2, ore 14.30 : Segmento FONDO Gara I Sabato 3, ore 10.35:...In terza istanza si potrà indubbiamente contare anche sulla più navigata Veronica Gianmoena , i cui margini di miglioramento sono giocoforza ridotti alla luce dell'età differente. La trentina, ex ...Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...SPORT INVERNALI - Il calendario della settima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 44 gare di dieci discipline diverse: sci alpino, ...