Calcio | Mondiali 2022 | Brasile | Neymar | Alex Sandro e Danilo puntano agli ottavi di finale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nonostante abbia già strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta, al netto della partita mancante contro il Camerun, nel Gruppo G deididi Qatar, ilvive ore tormentate a causa degli infortuni di tre dei suoi titolari:. L’attaccante del PSG che soffre di un problema alla caviglia, come riportato da globoesporte, ha un obiettivo: quello di essere in panchina per la sfida deglidi, anche se le sue condizioni sono tutt’altro che ottime. Discorso diverso invece per i difensori della Juventus, ossia. Il terzino sinistro infatti sembra aver quasi del tutto smaltito i ...

Paola Ferrari è un fiume in piena. Non si capacita di come possa essere stata tagliata fuori dall'oggi al domani dal progettodiin Qatar 2022. Soprattutto di come la Rai, l'azienda per cui ha lavorato una vita, non l'abbia per nulla difesa. La giornalista spiega di non aver avuto alcuna spiegazione e, a ...Il Belgio gioca a scacchi Al posto dei due fenomeni che hanno contraddistinto gli ultimi 15 anni di storia del, a sfidarsi idealmente sulla scacchiera ci sono in questo caso Romelu Lukaku e ...Intervistato dai canali ufficiali della FIFA, il presidente del Comitato arbitri Pierluigi Collina fa il punto sui discussi tempi di recupero ai Mondiali 2022: “La questione delle partite ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...