Amici 22 | Mattia Zenzola esprime i suoi dubbi a Maddalena Svevi | “Ti comporti con me allo stesso modo in cui ti comporti con gli altri!”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nel daytime odierno diabbiamo assistito a un vero e proprio sbotto di Raimondo Todaro contro. Una volta rientrato in Casetta, l’allievo ha trovato subitopronta a consolarlo, ma dopo le dure parole del maestro, ha deciso di tirare il freno a mano con la fidanzata.ha, infatti, accusatodi essergli stata poco vicino. Sono certo che sto iniziando a provare qualcosa di tanto forte per te, però non so se è corrisposta questa cosa. Vedo determinati atteggiamenti. Tu sei una tanto orgogliosa. Hai un carattere forte, però non mi dici mai quello che senti realmente. Non mi hai mai detto qualcosa che mi facesse capire se quello che provo io è corrisposto. “Io non vado a parole,. Io sto bene sola. ...