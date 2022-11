Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 29 11 2022 | un’esterna fa piangere lo studio

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nella puntata diche è stata registrata nella giornata di martedì 29 novembrepresso gli studi Elios di Roma è stato dedicato molto tempo al trono over e nella fattispecie ai percorsi dei tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera, che appaiono sempre più vicini alla fatidica scelta. E sedi Lavinia ha fatto commuovere tutti, Federico ha dovuto fare i conti con una corteggiatrice che non si è presentata. Scintille anche nel trono over: protagonista, come sempre, Riccardo Guarnieri., l’esterna di Lavinia Mauro e Alessio Corvino commuove tutti La nuovadiè cominciata con il trono giovani e con Lavinia Mauro che ha fatto ...