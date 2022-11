Ucraina | von der Leyen | Creeremo un tribunale ad hoc per i crimini russi | Bombardato un ospedale a Sumy

Un tribunale speciale sui crimini inPer Ursulader Leyen "L'invasione russa dell'ha portato morte, devastazione e indicibili sofferenze. Ricordiamo tutti gli orrori di Bucha. Si ......00der Leyen: creeremo tribunale ad hoc su crimini Russia 'La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili' in. Lo scrive su Twitter il presidente della Commissione Ue, Ursulader ...La guerra in Ucraina è arrivata al 280esimo giorno. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sostiene che la Russia debba "pagare per i suoi crimini orribili". Per questo, ha aggiunto ...L'esecutivo europeo, nelle prossime ore, invierà ai Paesi membri una proposta ad hoc per permettere che le responsabilità della Russia possano essere giudicate davanti a una Corte ...