(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov – Aboubakaraveva sostenuto, ospite da Corrado Formigli a Piazzapulita, di vivereaidi un. Almeno, quella era la sostanza delle dichiarazioni del parlamentare, che era stato incalzato proprio sulla questione economica e, nella fattispecie, sulle garanzie date per il villino dove comodamente alloggia insieme alla famiglia.: “con idi un”. Ma non èIl calcolo si trova su Libero. Un editore, in media, concede un 10% di diritti all’autore di un testo, per un prezzo di copertina che, per ciò che concerne ildi“Umanità in rivolta”, pubblicato da Feltrinelli nel 2019, era fissato a 13 euro. In realtà potremmo ...

Il Primato Nazionale

Bonelli: "C'è una destra che specula" Anche Bonelli ritiene che, al momento, il casosia ... E conclude dicendo: "con grande turbamento questa fase in cui c'è una questione di opportunità ...È lui l'uomo, il mito Aboubakara parlare. Come diceva il comico Paolo Rossi più che un ... È, ma solo per un caso, il suo corpo coperto di fango è un monito vivente per tutti. Quella ... Soumahoro: “Vivo grazie ai proventi di un libro”. Ma non è vero: ecco perché Il caso dell'onorevole Aboubakar Soumahoro impazza, ormai, da giorni. Per la rubrica Il bianco e il nero abbiamo raccolto le opinioni dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco e del giornalista David Par ...Il degrado politico e cognitivo del nostro paese sta tutto in quelle due istantanee poste l’una vicino all’altra. Da una pare – per comodità definita “destra” – il neo-ministro dell’istruzione (e del ...