Sophie Codegoni è incinta Arriva l’intervista in tv e spunta un retroscena

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022)e Alessandro Basciano aspettano un figlio: l’annuncio nelle scorse ore e c’è chi sa del sesso del bebè Alla faccia di quelli che non credevano nell’amore trae Alessandro Basciano. Dopo la proposta di nozze in pompa magna sul Red Carpet di Venezia i due ex concorrenti del GF Vip aspettano un figlio. A dare l’annuncio è stata nelle stesse ore la stessa showgirl ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che però non ha ancora rivelato il sesso del bebè. Almeno, non a tutti. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe infatti solamente una persona a sapere semetterà al mondo un maschietto o una femminuccia. Si tratta di Paola Benegas, la manager della Benegas Model e Management che segue da vicino i progetti lavorativi di entrambi gli artisti. Intanto nei prossimi giorni ...