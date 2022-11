Pochettino | 'Ecco cos'è rimasto in sospeso con Al Khelaifi'

Corriere dello Sport

Ma, se è il migliore là fuori, perché non dare l'incarico aÉ stato esonerato dopo l'ultima partita della scorsa stagione e ci sono molte panchine che ha rifiutato. Parlo di Chelsea e ... Pochettino: "Undici Kane funzionerebbero, 11 Maradona no. E su Messi..." L'ex allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, intervistato da Olé, ha analizzato le difficoltà dell'Argentina in questi Mondiali invitando a contestualizzare ...Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e PSG, si è candidato per un ritorno un Premier League. Le dichiarazioni Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e PSG, ha parlato a The Athleti ...