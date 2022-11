Pisa | rinvenuto un cadavere sui binari della stazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono stati trovati questa mattina poco prima delle 8, i resti di un, lungo ilinea ferroviaria-Lucca, fra le stazioni diCentrale eSan Rossore. A fare la macabra e terribile scoperta è stato un operatore in servizio per le pulizie dei, che hauna mano con vicino altri resti., i resti di unsulla linea ferroviaria, limitazioni di percorso e rallentamenti Ritardi e rallentamenti -Photo credits: sussidiario.netA prestare intervento sul posto, le forze dell’ordine e il magistrato di turno, per gli accertamenti del caso. Per consentire le operazioni, la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Le linee interessate, come ha fatto sapere Rfi, ...