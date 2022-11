Milano | femminicidio in zona Barona | 59enne uccide la moglie a coltellate | poi si costituisce

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Gli abitanti del caseggiato popolare di otto piani in, periferia sud-ovest di, sentivano litigare da anni i due coniugi, di origine marocchina. Mercoledì mattina intorno alle 11.30, però, le urla sono diventate strazianti. Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento dove viveva la coppia, hanno trovato la 51enne Wafaa Chrakoua a terra senza vita. Il marito, ilSidki Bouchaib, l’aveva accoltellata diverse volte e poi era uscito. Mentre vagava intorno a casa, l’uomo ha chiamato più volte il 112 con il cellulare per confessare ciò che aveva fatto. Ha percorso oltre un chilometro a piedi, arrivando in viale Liguria. Lì, mentre era in linea con la Polizia, ha visto passare una pattuglia dei Carabinieri, si è avvicinato e ha fatto fermare l’auto. “Ho appena ucciso mia“, ...

