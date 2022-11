Iran | Usa e Israele si preparano al peggio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Pentagono e le Forza di difesa israeliane sono impegnati in una delle più grandi esercitazioni aeree degli ultimi anni, simulando attacchi contro il programma nucleareiano. L’esercitazione — da martedì 29 novembre a giovedì 1° dicembre — vede gli assetti dei due Paesi volare sul Mar Mediterraneo e sui cieli di. Comprende voli a lungo raggio come quelli che i piloti israeliani potrebbero dover effettuare per raggiungere la Repubblica Islamica. Coinvolge in forma indiretta una serie di attori regionali che di queste attività devono quanto meno essere informati — per poi magari rendere questa partecipazione proattiva. Per esempio, recentemente gli israeliani si sono esercitati sui rifornimenti in volo anche con la Grecia, che ha interessi (vedere, per dire, il progetto per organizzare i Mondiali del 2030 con l’Arabia Saudita, o le ...