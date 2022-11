La quarta stagione di Ex onItalia debutta oggi, 30 novembre, in esclusiva su Paramount+ . Ancora una volta, a condurre il dating show ci saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . La nuova stagione della versione ...Paramount+ Ex onItalia - dal 30 novembre Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza stupenda in una meravigliosa isola colombiana. Non sanno, però, che il divertimento verrà ...Ex On The Beach Italia, intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: parlano i conduttori del reality show su Paramount+.Un legame invisibile lega Capri a Miami durante la settimana più ambita per collezionisti, galleristi ed appassionati d’arte di tutto il mondo. A crearlo è ...