Dieta di Katie Holmes | come si mantiene in forma

Elle

Scopriamo di più sulladiHolmes Lahealthy diHolmes sotto la lente Come ha raccontato la stessa attrice al tabloid People, 'non mangio tutto quello che voglio'. Applausi ...Oltre al detergente esfoliante peròsfrutta il potere di altri prodotti. Ad esempio adora le ... La Holmes segue unapriva di zuccheri e consuma moltissima verdura cruda per fare il pieno di ... La dieta di Katie Holmes: cosa mangia l'attrice ex di Tom Cruise Katie Holmes, per tutte noi che da ragazzine stavamo incollate alla tv quando andava in onda Dawson's Creek, resterà per sempre l'indecisa, talvolta smorfiosetta Joey Potter della sit-com americana di ...