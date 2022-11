Clamoroso in Tunisia-Francia | a gara finita l’arbitro annulla un gol e fa riprendere il gioco

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Epilogonel girone D dei Mondiali di Qatar 2022. Nella sfida tra, resa praticamente inutile ai fini della classifica vista la vittoria dell’Australia contro la Danimarca, il direttore diè stato richiamato al Var dopo il triplice fischio per controllare l’azione del pareggio di Antoine Griezmann., dopo aver consultato il monitor, ha deciso dire la rete francese e, nonostante avesse già fischiato tre volte, ha fattola partita per qualche altro secondo. Alla fine, dunque, laha portato a casa uno storico successo sullain maniera molto particolare e rocambolesca. Ad ogni modo l’episodio farà sicuramente discutere, anche se non risulta decisivo ai fini della ...

