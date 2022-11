Bologna | idea rinnovo per Orsolini

(Di mercoledì 30 novembre 2022)segna ed entusiasma, ilstudia ildel contratto. Contatti in corso con l’agente.

E come si può biasimarli - Grandissimadi Matteo Lepore , sindaco di, quello che ha imbarcato le sardine di Mattia Santori nel Partito democratico. Visto che i dem stanno discutendo se ...La proposta "laburista" del sindaco diha ricevuto il bene placito soprattutto dalla sinstra dem: ad accogliere con piacere l'di Lepore ci sono Nicola Zingaretti , Matteo Ricci e ...Prima con una lettera al quotidiano La Repupplica e poi con un intervento pubblicato sui social il sindaco di Bologna propone di cambiare il nome al Pd: "Chiamiamolo Partito Democratico e del Lavoro" ...È un Bologna molto attivo in queste settimane che porteranno prima alla fine del Mondiale in Qatar e successivamente alla ripresa del campionato contemporaneamente all’apertura della sessione invernal ...