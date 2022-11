(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “L'obiettivo comune è avere reti performanti e lasciare risorse agli operatori per investire. L'introito dell'asta 5G ha fatto confluire ingenti risorse nelle casse dello stato ma alla fine ha lasciato meno risorse per ilnel tempo. In futuro visto che allocazioni di frequenze ce ne saranno altre l'auspicio è che si bilanci tra l'obbligo di pagamenti a breve e una visione a lungo termine”. Così l'Ad diBenedettointervenendo a 5G Italy organizzato dal Cnit. “Avere 5 operatori è un unicum totale” ha aggiunto, interpellato su una ipotesi dineldel mobile. “Cinque operatori sono probabilmente troppi. Noi indisul mercato siamo...

Adnkronos

Tim; Benedetto, a.d.,Italia. - Stati Uniti: discorso del presidente Fed Jerome Powell e Pubblicazione del Beige Book. - Giappone: diffusione dati produzione industriale, ottobre. - Cina: ...Tim; Benedetto, a.d.,Italia. - Stati Uniti: discorso del presidente Fed Jerome Powell e Pubblicazione del Beige Book. - Giappone: diffusione dati produzione industriale, ottobre. - Cina: ... 5G, Levi (Iliad): 'In caso consolidamento settore noi pronti a essere parte attiva' Alcuni operatori telefonici, al fine di favorire il risparmio energetico sulle antenne di rete mobile, hanno provveduto a comunicare agli utenti le loro ini ...perché in quattro anni e mezzo abbiamo raggiunto risultati incredibili, sempre tenendo fede alle nostre promesse. In questo senso, è proprio vero che “siamo rimasti fermi. Senza fermarci mai”. Non ci ...