Trofeo Bortolotti | Atalanta-Eintracht | le info sui biglietti Anticipata la gara con il Nizza

... che affronteranno l'Eintracht Francoforte nell'ambito delil 9 dicembre (ore 20), per poi proseguire con la trasferta al 'Villamarin' di Siviglia col Betis venerdì 23 alle 17 e ...... vincitori dell'ultima edizione della Uefa Europa League, nell'incontro valido per l'assegnazione del XXV. Al Gewiss Stadium si ricorderanno Achille e Cesare, due ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'Atalanta ha comunicato l'anticipo di un giorno, rispetto a quanto inizialmente previsto, dell'amichevole all'Allianz Riviera in casa ...