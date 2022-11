Toscana | Codice Rosa | firmato il nuovo protocollo ' Risposte più efficaci' - Cronaca - lanazione it

L'accordo del 2018 è stato rinnovato allo scopo di favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza all'arrivo in pronto ...Sono trascorse alcune settimane da quando l'amministrazione di Pontedera, in, ha deciso di rimuovere i manifesti della campagna di Pro Vita & Famiglia contro l'...firma e scrivi il...L'accordo del 2018 è stato rinnovato allo scopo di favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza all'arrivo in pronto soccorso ...Sei milioni di euro per aiutare il turismo sostenibile, holiday working per spingere sulla destagionalizzazione, un'università del turismo in Italia con una grande sfida in termini occupazionali per i ...