Quando arriva il pagamento della tredicesima con pensione a dicembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Moltissimi italiani in questi giorni si chiedonoilcon, in relazione al tanto atteso appuntamento previsto durante il mese di. Come avviene ogni anno, occorre distinguere le tempistiche previste per i lavoratori dipendenti, rispetto a quelle dei pensionati. Lo Stato, infatti, tende a trattare i due casi in modo differente, con appuntamenti in calendario che presentano delle differenze sostanziali. Vediamo come stanno le cose, secondo quanto raccolto nelle ultime ore. Proviamo a capireilcon: appuntamento previsto aSe vi state ...