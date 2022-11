Perché Aaron Taylor-Johnson è un James Bond perfetto seguendo l’identikit della produttrice

Leggi su amica

(Di martedì 29 novembre 2022)è il pole position per diventare il nuovo. Questo lo scoop che arriva da Londra. E, sicuramente, l’attore 32enne sembraper il ruilo che fu du Daniel Craig. Sulla carta, infatti, soddisfa tutti i requisti voluti dallaBarbara Boccoli… Foto Ansa Un sorpasso all’ultimo giro. Di quelli che piacciono tanto agli amanti di 007 e delle sue corse in auto. A lanciare lo scoop è il tabloid inglese The Sun. Che racconta di una’udizione segreta per divenatre il prossimoche ha scombinato le carte tra i pretendenti.ora, davanti a tutti, c’è il 32enne. Che avrebbe “ammaliato” la ...