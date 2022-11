Pagelle Ecuador-Senegal | Mondiali calcio 2022 | voti in diretta

(Di martedì 29 novembre 2022)Galindez: Preciado: Torres: Hincapie: Estupinan: Franco: Gruezo: Caicedo: Plata: Estrada: Valencia: All. Alfaro:E. Mendy: Sabaly: Koulibaly: A. Diallo: Jacobs: I. Gueye: Ciss: P. Gueye: Sarr: Dia : Ndiaye: All. Cissè: Foto: LaPresse

...30 Perugia - Modena 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Galles - Iran 0 - 2 14:00 Qatar - Senegal 1 - 3 17:00 Olanda -1 - 1 20:00 Inghilterra - Stati Uniti 0 - 0 BASKET - SERIE A2 20:30 ...Tabellino eOlanda ad un passo dalla qualificazione dopo il pareggio contro l'. Alla squadra di Van Gaal infatti basterà vincere contro il Qatar per essere sicura di staccare il pass ...Le pagelle di tutte le partite di Qatar 2022: i voti della redazione di GOAL dopo ogni match dei Mondiali. QATAR (5-3-2): Al-Sheeb 4.5; Rò-Rò 5.5, A. Hassan 5, Ahmed 5, Hisham 5, Khoukhi 5.5; Hatem 5, ...Rimandati gli ‘italiani’ Denzel Dumfries e Teun Koopmeiners in Qatar. Nella sfida terminata 1-1 tra la loro Olanda e l’Ecuador, l’esterno dell’Inter è uscito dal campo con un 5 per La Gazzetta: “Fatto ...