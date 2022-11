Giornalettismo

...pensano che non poteva che andare in quel modo per la solita illusione che danno gli eventi ex... L'altro giorno ascoltavo un'intervista al dottorche parlava della situazione. Con quel suo ......quali risale ai quarti di finale playoff Serie B 2015/2016 quando un giovanissimo Davideed ... Reduce anch'egli dalla cavalcata di Ravenna fino al penultimo atto dellaseason, è un ... Meluzzi e il post bufala sulla comunità LGBT e la pedofilia | Giornalettismo Ancora una volta, lo psicoterapeuta si è reso protagonista della condivisione di una fake news Un uomo, tanti ruoli e occupazioni tra cui quella delle condivisioni compulsive su Twitter di qualsiasi c ...