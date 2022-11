Lucia Annunziata e la spiazzante gaffe sui Mondiali | “Deve farlo anche l’Italia” Tardelli | “Ma non c’è | non ci siamo qualificati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) “Le squadre importanti devono fare qualcosa, devono avere il coraggio di andare con la fascia in campo”. Così Marcoospite di Mezz’ora in più ha auspicato che i team più blasonati scendando in campo aicon la fascia One Love. La Fifa ne ha proibito lo sfoggio nonostante rappresenti un messaggio importantissimo di sostegno alla alla comunità Lgbtq+, a maggior ragione in un Paese come il Qatar. E qui arriva ladiche alle parole diha aggiunto: “pure”. “Nonon c’è, non ci, il destino ci ha dato una mano e non posprotestare”, l’ha corretta il campione del mondo. Al che la conduttrice ha spiegato: “Ah, non c’è. Si ...