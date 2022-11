Francia | Benzema non giocherà i Mondiali Arriva la doppia conferma

(Di martedì 29 novembre 2022) Karim, attaccante del Real Madrid e Pallone d'Oro in carica, non. Ecco la

Karim, attaccante del Real Madrid e ora al Mondiale con la, non tornerà al Mondiale in Qatar Karimnon tornerà al Mondiale in Qatar ed è atterrato sull'isola di Riunione dove passerà le vacanze. A mettere un punto sulla situazione è stato il ...Anche perché il nome dinon è mai stato escluso dalla lista dei convocati ed è ancora inserito all'interno della lista ufficiale consegnata alla FIFA . DESCHAMPS CHIUDE LE PORTE - Lo stesso ...'Mbappè non ha problemi di ego, è un giocatore importante per noi' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'La Tunisia si gioca la qualificazione, è una ...Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato alla vigilia del match contro la Tunisia, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 ...