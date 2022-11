Ferrari | la vita in rosso dell' ingegnere emiliano-svizzero

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Nato a Losanna da genitori emiliani, Mattia Binotto rappresenta un pezzoa storiadel nuovo millennio. Il 53ennesi è dimesso da team principal dopo 28 anni a Maranello in cui ha contribuito ai trionfi in serie di Michael Schumacher ma ha anche vissuto il frustrante digiuno di mondiali che dura ormai dal 2007 per i piloti e dal 2008 per i costruttori. Look un pò nerd, con gli occhiali dalla montatura spessa e la folta capigliatura riccia, Binotto è diventato un volto iconico del Circus soprattutto dopo la nomina alla direzione sportiva nel 2019, quando era succeduto a Maurizio Arrivabene. Sotto la sua guida sono arrivate subito tre vittorie di Gran Premi (due di Leclerc, una Vettel) più altre quattro (tre Leclerc, una Sainz) nel 2022, in una stagione caratterizzata però da un'incredibile serie di errori ...