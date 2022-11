Digitale e green | la duplice transizione spinge la produttività +14% delle imprese

Un'azienda su tre investirà in innovazione entro il 2024. Aumentano le realtà produttive pronte a fare il salto di ...... un ulteriore sostegno per fronteggiare le attuali difficoltà legate all'aumento delle materie prime e dell'energia, e di stimolo affinché la transizione, strategica per la ...Un'azienda su tre investirà in innovazione entro il 2024. Aumentano le realtà produttive pronte a fare il salto di qualità ...(Milano/Catania, 28 novembre 2022) - Innovazione, tecnologie, lavoro del futuro, sostenibilità e rinnovabili sono i temi al centro dell’edizione siciliana di #SIOS22 in programma mercoledì 30 novembre ...