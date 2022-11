Ciclismo | i Campionati Italiani del 2023 sia per gli uomini che per le donne saranno in Trentino a Comano Terme

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo l’esperienza di quest’anno in Puglia, con la vittoria di Filippo Zana, cambiano sede idiper la prossima stagione, quella. Sia gliprofessionisti, che le, disputeranno prova in linea e cronometro individuale in quel di, inAlto Adige. L’organizzazione sarà affidata al GS Alto Garda. Il commento di Giacomo Santini, Presidente Gruppo Sportivo Alto Garda: “È una bella sfida quella che affrontiamo: sull’onda dei successi conseguiti con il Tour of the Alps, irappresentano un ulteriore impegno al quale ci prepariamo con grande entusiasmo. Ci fa inoltre molto piacere, avendo il GS Alto Garda la sua base operativa ...

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Altri Sport", "item": "https://www.itasportpress.it/altri - sport/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "nazionali ...... spiega: 'Sull'onda dei successi conseguiti con il Tour of the Alps, iitaliani ... Leggi i commenti: tutte le notizie 28 novembre - 18:53"Il mio più cordiale saluto anche a nome dei componenti il comitato provinciale. Ringrazio le autorità presenti ed i graditi ospiti. A stagione agonistica ormai conclusa desidero ringraziarvi per il l ...Dal 22 al 25 giugno tra le Dolomiti e il Lago di Garda, si svolgeranno i Campionati in linea e cronometro élite maschile e femminile > Dal 22 al 25 giugno 2023 al cospetto delle Dolomiti di Brenta e i ...