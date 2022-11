Ultime Notizie Roma del 28-11-2022 ore 13 | 10

Il Sole 24 ORE

Gossip di oggi 28 novembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 28 novembre 2022 troviamo gli scatti bollenti di Federica Nargi e rivelazioni di alcun coppie VIP. Elodie e Iannone si immoralano in atteggiamenti intimi a letto ...Per queste, la riduzione a 58 anni è a prescindere dai figli. Tassa extraprofitti al al 50% su 7mila imprese La tassa sugli extraprofitti diventa per il 2023 un 'contributo di solidarietà' in ... Ucraina ultime notizie. Cremlino: «favorevoli a mediazione Vaticano ma Ucraina no» I serbi provano a reagire negli ultimi minuti di tempo, riuscendo addirittura a ribaltare il match nei minuti di recupero. La rete del pari arriva grazie ad un bel colpo di testa di Pavlovic sugli ...Arriva oggi in Parlamento la prima legge di bilancio del governo Meloni. Una manovra che andrà approvata a tempo di record per evitare l'esercizio provvisorio. Le ...