Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Portogallo batte Uruguay 2-0 e va agli ottavi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il2-0 l’in un match del gruppo H del mondiale di Qatar, disputato al Lusail Stadium e si qualificadi finale. A decidere la partita la doppietta di Bruno Fernandes a segno al 54? e al 93? su rigore. Nella classifica del girone lusitani primi con 6 punti, a seguire Ghana a quota 3, poi Corea del Sud ea 1. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

