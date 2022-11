Sostenibilità | Shneiwer Cdp | ' assieme a dialogo e giovani parole chiave Forum Multistakeholder'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - “Ildi Cassa Depositi e Prestiti ha treperché con il nostro nuovo piano strategico abbiamo messo al centro l'ascolto della società civile e in particolare delle nuove generazioni.che è il nuovo fulcro della nostra strategia e poiperché per la prima volta vogliamo includerli in questo percorso”. Così Elena, responsabilee patrimonio artistico di Cassa Depositi e Prestiti, a margine delorganizzato presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. “Al ...