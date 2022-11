Si ribalta con l’auto lungo la strada della Valle Rossa | grave un 65enne - Le foto

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’incidente. È avvenuto poco prima delle 9 di lunedì 28 novembre. Ancora da chiarire le cause dello schianto.

La motrice invece si è coricata su un Suv Bmw : i due mezzi stavano transitando in direzione opposta al camion: è successo lungo lo svincolo che collega il casello di Ancona Nordla strada ...La società biancoazzurra è stata premiatadue prestigiosi riconoscimenti: la medaglia d'oro e ...nome di tutta la comunità li ringraziamo per aver portato il nome del nostro territorio alla... «La Luce sul Lago» alla ribalta con tanta voglia di brillare L'autista e il paziente hanno perso la vita, gravissimo un secondo soccorritore. Secondo una prima ricostruzione, un tir, in prossimità di una curva, si sarebbe ribaltato finendo sopra il mezzo di ...Il tir ha perso aderenza con il manto stradale nella curva della rampa d'uscita, ribaltandosi sui veicoli che provenivano dal senso di marcia opposto. A perdere la vita il conducente 28enne del mezzo ...