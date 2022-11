Paquetà - Milan | un amore mai sbocciato Cafu svela | ' Troppe responsabilità'

Cafu parla die delle difficoltà alL'avventura dinelsi concluse nel gennaio 2020 , quando passò al Lione . Un talento così però non poteva essere talmente deludente: ...Allo stesso modo, non sono mancati gli elogi per, ex -, sul quale ha dichiarato: ' Adesso ha più personalità e sa come stare in campo . Alera troppo giovane e la squadra gli ...