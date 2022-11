Napoli | Kvaratskhelia è guarito andrà in Turchia Mercoledì si ritroverà con gli altri a Castel Volturno

(Di lunedì 28 novembre 2022) Khvichaè completamentedalla lombalgia, il georgiano partirà con ilper il mini ritiro inè completamentedalla forte lombalgia che gli aveva impedito di giocare le ultime tre partite di Serie A con il suoprima della sosta. Il georgiano si aggregherà ai compagni di squadra per il ritiro di Antalya, in, dove gli azzurri prepareranno il ritorno in campo per il 4 gennaio. Luciano Spalletti potrà contare subito su. Il ritrovo della squadra è previsto per, da qui la partenza per laè prevista per il 3 dicembre. Il ritorno dal ritiro di Antalya è ...

Ilha davvero un'occasione importante'. Kim esembrano essersi integrati in breve tempo. Si aspettava che riuscissero a far dimenticare due colossi come Koulibaly e Insigne '...Commenta per primo Buone notizie per il, Khvichaè pronto a tornare : il georgiano ha smaltito la lombalgia che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite del 2022, mercoledì sarà come i compagni di squadra a ...Khvicha Kvaratskhelia si è definitivamente lasciato alle spalle i problemi alla schiena che aveva riscontrato lo scorso 4 novembre.Buone notizie per il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia è pronto a tornare. il georgiano ha smaltito la lombalgia che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite del 2022, mercoledì sarà come i compagn ...