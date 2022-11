Migranti | Letta | Ogni nave diventa un caso politico | tornati indietro di sei anni

(Di lunedì 28 novembre 2022) Bruxelles, 28 novembre 2022 "Siamodi sei, alla logica in cuiche arrivaun". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in un punto stampa ...

Bruxelles, 28 novembre 2022 "Siamo tornati indietro di sei anni, alla logica in cui ogni nave che arriva diventa un caso politico". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles.Dalla politica suiagli indirizzi di politica economica e sociale.evoca un Pd "pugnace". Su quali priorità indirizzare questa "pugna" Lavoro, scuola, sanità pubblica. Esattamente ... Migranti, Letta: "Tornati a logica di sei anni fa" - LaPresse (Agenzia Vista) Bruxelles, 28 novembre 2022 'Siamo tornati indietro di sei anni, alla logica in cui ogni nave che arriva diventa un caso ...Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “Ma d’altronde questo è anche figlio del fatto che quando non si vuole dare potere a ...