Hawaii nel panico | scorre la lava | eruzione del vulcano più grande del mondo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il piùattivo del, l'hawaiano Mauna Loa, è tornato a eruttare per la prima volta in 38 anni, senza per ora cagionare danni a cose o persone. I flussi disono rimasti per lo più contenuti all'interno dell'enorme caldera della cima ma l'potrebbe rappresentare una minaccia per i residenti delle aree vicine se le condizioni dovessero cambiare, almeno stando allo United States Geological Survey (Usgs). Mauna Loa ha mostrato segni di attività per anni ma non eruttava dal 1984, quando i flussi didurarono 22 giorni e arrivarono fino a sette chilometri da Hilo, una città nel Nord Est di, la maggiore isola dell'omonimo arcipelago. Secondo l'Usgs, l'in corso era visibile da Kona, una città sulla costa ...

Mauna Loa ha mostrato segni di attività per anni ma non eruttava dal 1984, quando i flussi di lava durarono 22 giorni e arrivarono fino a sette chilometri da Hilo, una città nel Nord Est di Hawaii, la ...Per ora non sono minacciati i centri abitati a valle, ma l'allerta rimane alta. HAWAII, DOPO QUASI 40 ANNI IL MAUNA LOA TORNA AD ERUTTARE - Il Mauna Loa è in eruzione alle Hawaii. Si tratta di un cosi ...