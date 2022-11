Francesca Totolo e la popolazione immigrata residente

Leggi su butac

(Di lunedì 28 novembre 2022) Pochissime righe per segnalare un refuso di. Ci avete infatti segnalato questo tweet del 26 novembre che potete vedere qua sopra. La frase della giornalista di Primato Nazionale presenta un chiaro refuso: lei sostiene che sono trascorsi 18 anni tra le due date, ma dice anche che la prima è il 2013. I 18 anni sono corretti, quindi si parla del 2003, non del 2013. Nel 2013 erano il 7,4% gli immigrati residenti. Quindi in quasi dieci anni la percentuale è cresciuta poco. Per trovare dati sulladobbiamo appunto andare indietro fino al 2003, ma come si comprende bene dai “gradini” nel grafico condiviso dal profilo Twitter della giornalista il grosso della crescita si è avuto tutto tra il 2003 e il 2011, dopo la situazione è rimasta praticamente invariata. E ...