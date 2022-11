“Fermo | non farlo” Choc al GF Vip | apre la porta rossa ed esce Tutti increduli davanti alla scena

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 28 novembre 2022) Gli spiati concorrenti del GF Vip 7 sono sempre più uniti ed i nuovi ingressi hanno rianimato la dimora, poi il ritorno degli ex positivi al Covid dall’isolamento ha migliorato ancor di più la situazione generale. Risate, scherzi, feste. Ormai l’allegria sembra aver vinto anche su certe faide. In uno dei tanti momenti di allegria però, un vippone ha decisamente esagerato, lasciandosi andare. Attilio Romita ha infranto il regolamento. Adesso sul web sonopreoccupati per le conseguenze che potrebbero arrivare. L’ex mezzobusto del TG1 è estremamente simpatico ai telespettatori del GF Vip 7, in pochi conoscevano la personalità che era nascosta drigorosità che indossava lavorando per decenni in televisione. Attilio Romita si è mostrato sotto un altro aspetto di sé e la cosa è piaciuta. Perderlo, a causa del regolamento, dispiacerebbe a ...