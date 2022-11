Eleonora Daniele | momenti di dolore nel corso della diretta | silenzio in studio per la tragica scomparsa

Libero Magazine

A partire da febbraio del prossimo anno, in Rai arriverà un nuovo talk tutto dedicato alle donne, dal titolo Storie di madri. Al timone del nuovo programma ci sarà, e pare che la messa in onda sia prevista tutti i lunedì sul primo canale pubblico, in seconda serata. La trasmissione racconterà, anche grazie a testimonianze dirette, interviste e ......giovanissimo ma già popolare attore Federico Cesari (il Martino Rametta di Skam Italia e il... Interverranno anche i componenti delle varie giurie coinvolte:Nascimben , Michelangelo ... Eleonora Daniele: il nuovo talk sulle mamme diventa un caso A Storie Italiane le lacrime della mamma di Santina: “Vorrei riabbracciarla come regalo di Natale” Piangendo, la madre di Santina Renda ha confessato ad Eleonora Daniele che la sua speranza è quella ...Da febbraio 2023 su Rai 1 sbarca Storie di Madri, un nuovo talk sulle donne condotto da Eleonora Daniele: ma c'è già chi lo collega al volere di Giorgia Meloni.