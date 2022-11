Ciclismo | Tobias Foss | “Vincere un Grande Giro è il mio sogno | lavoro per questo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) È stato la vera e propria sorpresa dei Mondiali dia Wollongong., contro pronostico, è riuscito a prendersi una clamorosa maglia iridata nella cronometro individuali: messi alle spalle fenomeni del calibro di Remco Evenepoel e Filippo Ganna in terra australiana. Il norvegese analizza il periodo precedente al suo trionfo in un’intervista ad Eurosport: “Forse ci siamo resi conto che abbiamo fatto un po’ troppo in una volta e che abbiamo saltato un paio di passaggi lungo la strada. Penso che sarebbe bello ricominciare un po’ da zero, fare delle belle gare a tappe e acquisire un po’ di fiducia”. L’uomo della Jumbo-Visma punta in alto: vuole trionfare in un. “Dopo essere arrivato 9° lo scorso anno, sono convinto di avere le qualità necessarie. Ma tutto il mio livello deve ...