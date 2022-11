Caso cooperative | Bonelli | «Mi ha colto alla sprovvista» E Fratelli d’Italia prepara un’interrogazione su Soumahoro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nel giorno in cui Marie Thérèse Mukamitsindo, suocera di Aboubakar, è risultata essere iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata e false fatturazioni, Angeloprende le distanze dal deputato eletto con la sua lista, Alleanza Verdi-Sinistra. «Sono profondamente turbato dvicenda, una vicenda bruttissima che mi haassolutamente. Ma non ho problemi a dire che la candidatura è partita da noi», dice.domanda dei conduttori di Un giorno da pecora, ovvero se si sarebbe dimesso al posto dell’ex sindacalista,risponde: «Se mi fossi trovato in questa situazione avrei informato di eventuali problematicità di tipo politico prima della candidatura. Noi abbiamo ...

Vedi Anche Diego Bianchi e ilSoumahoro: 'Non siamo in imbarazzo, siamo incaz**** più di tutti.vicenda di Soumahoro e della cooperativa della suocera ha fatto un danno enorme alle......le verifiche del, pur con le garanzie necessarie presenteremo un'interrogazione per conoscere lo stato delle cose e chiarire le passate responsabilità. Basta con il business delle...Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro sul caso che coinvolge Aboubakar Soumahoro. Il deputato del partito di Giorgia Meloni, Federico ...Indagata la suocera del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro. Marie Therese Mukamitsindo titolare di due cooperative è indagata per truffa e non solo. Ecco chi è e cosa ha fatto.