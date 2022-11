Calcio | Mondiali 2022 | pronostici partite di oggi e quote dei book-makers per le scommesse Portogallo favorito sull’Uruguay | tutto facile per il Brasile?

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022), lunedì 28 novembre, si chiude la prima giornata della fase a gironi deidiin Qatar. Due sfide del Gruppo G, Camerun-Serbia alle 11.00 e-Svizzera alle 17.00 e due del gruppo H, Corea del Sud-Ghana alle 14.00 e-Uruguay alle 20.00. Analizziamo leche offrono i variper queste. Aprirà la giornata Camerun-Serbia. I balcanici sono dati come favoriti a 1.72 dopo la sconfitta con il, il pareggio è quotato 3.60 e la vittoria degli africani a 5.25. Fondamentale per entrambe le squadre vincere per rimanere in corsa per la qualificazione dopo la sconfitta alla prima giornata. La seconda vittoria delè invece ...