Cafu | 'Oggi i terzini sono robotici In passato dicevano che io Roberto Carlos'

Cafùè uno degli ambasciatori della competizione ed ha espresso la sua opinione sul Brasile, sua nazione dove ha anche vinto 2 Mondiali, e sul rapporto con Infantino presidente Fifa. Queste le ...... confermato anche dalle previsioni di formazione per il match dicontro la Svizzera, dove l'ex milanista agirà da numero 10 puro. A parlare del flop milanista di Paquetà c'ha pensato Marcos...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Cafu, ex giocatore, ha esaltato lo juventino Danilo e il momento del Brasile ai Mondiali in Qatar. Le dichiarazioni Cafu, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello juventino Danilo. PAR ...