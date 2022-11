Biogem | strategie per ottenere la longevità | seminario di Alessandro Puca

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 novembre 2022) La relazione, tenuta da Annibale, professore ordinario di genetica medica presso l’Università di Salerno, è in programma il 30 novembre alle 10,30, anche in videoconferenza qui il link. Alla base dell’incontro gli studi sulla variante Lav (Longevity Associated Variant) della proteina BPIFB4 e le sue potenziali applicazioni in campo medico.“Tale variante – anticipa il professore– trasferita attraverso vettori virali in modelli animali di patologia, riesce a prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative e a ringiovanire il sistema vascolare e immunitario’’. Il, introdotto dal direttore scientifico di, Giovambattista Capasso, intercetta un interesse scientifico consolidato di Annibale. Il professore, anche coordinatore di un gruppo di ...