Annalisa Minetti | così ha salvato la figlia Elena | “Non respirava più”

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 novembre 2022) A Oggi è un altro giorno è stata ospite, in coppia con l’amica Manuela Villa. La cantante ha parlato della sua carriera, della vittoria al Festival di Sanremo nel 1998, del rapporto con la cecità e, infine, ha raccontato un episodio che ha visto coinvolta la. A tavola assieme alla famiglia, ha avvertito un respiro strano nella piccola di casa: il suo intervento è stato tempestivo, come confessato in studio.: il gesto che halaè una delle grandi ospiti dell’odierna puntata di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Serena Bortone in onda su Rai1. La cantante ha fatto visita alla conduttrice in compagnia di ...