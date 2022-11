Vincere le elezioni non basta Cosa deve fare la destra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 27 novembre 2022) La sinistra rossoverde (è uguale) al potere a Milano, date le proteste,essersi accorta che le restrizioni alla circolazione autoveicoli favoriscono i ricchi. Oh, non che non lo sapesse, visto che è dai vip che piglia i voti, ma questa era grossa. Così, ecco la quadra: contributo (coi soldi tuoi) a te se compri una macchina nuova. Ma – attenzione – devi firmare una richiesta in cui autocertifichi questo & quello, compresa una dichiarazione di antifascismo. Buttata lì, en passant e négligé, tipo i valori antifascisti della Costituzione (e dove sono scritti? impliciti? boh), cose così. A che serve, nei fatti? A niente, propaganda. Che è l’unicache i sinistri sanno. L’unica. Infatti, non sanno governare, non sanno amministrare, ma sono diabolicamente abilissimi nel presentarsi continuamente come i mejo sulla piazza ...