Vallefoglia-Casalmaggiore in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

(Di domenica 27 novembre 2022) Tutto pronto per Megabox Ondulati del Savio-Trasportipesanti, partita valevole per la nona giornata della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Fabio Bonafede, decime con otto punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quarta vittoria e rilanciarsi in classifica dopo aver rallentato un po’ la sua corsa. Sarà però tutt’altro che semplice superare la formazione di Andrea Pistola, settima a quota 11 punti, che vuole confermare l’ottimo momento di forma e provare a guadagnare qualche posizione. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 novembre al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli. Di seguito, le informazioni per seguire in ...